Colo Colo se sigue preparando para lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ buscan moverse con todo en el mercado de pases para poder conformar un competitivo plantel.

Uno de los puestos que es prioridad de reforzar para el equipo de Fernando Ortiz es en la zona defensiva, en la que varios nombres han aparecido en el radar de Colo Colo para el próximo año.

En las últimas horas, una importante información se ha dado a conocer en el mundo ‘Albo’, en donde uno de los grandes anhelos del club, también es seguido de cerca por otro club.

Se trata del defensor uruguayo, Javier Méndez, quien pertenece a Peñarol de Uruguay y estaría siendo seguido de cerca por Colo Colo, pero el ‘Cacique’ no correría solo en esta carrera, ya que Alianza Lima de Perú, también busca al jugador.

Méndez es opción en Colo Colo | Foto: Getty Images

Así lo informó la cuenta de ‘X’ ‘Fútbol a Primera Vista’, en la que indicaron que Colo Colo y Alianza Lima se están disputando el fichaje de Javier Méndez para el 2026.

“Alianza Lima y Colo Colo pretenden a Javier Méndez. El jugador perdió pisada en la consideración de Diego Aguirre y de llegar una oferta que convenza al jugador, su salida es factible”, señalaron.

Ante este escenario, los próximos días podrían ser fundamentales en lo que es la lucha de este fichaje, en la que tanto ‘Albos’ como ‘Blanquiazules’ buscarán hacerse de los servicios del defensa de 31 años.

En Síntesis