El mercado de pases sigue moviéndose con fuerza en Colo Colo y las últimas horas han estado marcadas por informaciones cruzadas, versiones contradictorias y nuevas esperanzas para el ‘Cacique’. Cuando parecía que el panorama se oscurecía en varios frentes, surgieron novedades que reactivan la agenda alba y mantienen en vilo a los hinchas del Popular.

Uno de los temas que más inquietud ha generado es el futuro de Popín, a quien muchos ya daban prácticamente por perdido rumbo a Newell’s Old Boys. Sin embargo, desde Deportes Limache dejaron abierta una puerta que nadie esperaba y que en Macul observan con atención.

Fue el propio presidente del cuadro tomatero, César Villegas, quien sembró la duda en conversación con El Mercurio, al señalar que “estamos analizando todas las ofertas”. Una frase breve, pero suficiente para reactivar la ilusión en Colo Colo, que todavía no baja los brazos en la carrera por el jugador.

El anhelado refuerzo de Ortiz iría a Argentina

En paralelo, desde Argentina surgió otra información relevante: Newell’s tendría prácticamente cerrado a Bruno Cabrera, defensor que fue intensamente sondeado por el Cacique durante este mercado. De confirmarse, este movimiento podría despejar el camino para que Colo Colo vuelva a meterse de lleno en la pelea por Popín.

Méndez: cada vez más cerca de Macul

Mientras tanto, en la carpeta de refuerzos aparece cada vez con más fuerza el nombre de Javier Méndez, zaguero de Peñarol. El central uruguayo estaría muy cerca de transformarse en nuevo jugador albo y, según trascendidos, firmaría un contrato por dos temporadas con el club.

Javier Méndez de Peñarol podría convertirse en nuevo fichaje del Cacique (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

La posible llegada de Méndez responde a una necesidad clara del cuerpo técnico, que busca fortalecer la zona defensiva de cara a un 2026 que estará cargado de desafíos tanto a nivel local como internacional. En Macul ven con buenos ojos su experiencia y regularidad en el fútbol uruguayo.

Octavio Rivero sería oficializado el lunes… en la U

Pero no todas las noticias son positivas para el hincha colocolino. En el clásico rival se preparan para dar un golpe mediático: Octavio Rivero, exdelantero del Cacique y recordado por su paso por el Monumental, estaría prácticamente listo como nuevo refuerzo de Universidad de Chile.

Según las informaciones que llegan desde el entorno azul, el atacante uruguayo sería presentado oficialmente el próximo lunes, cerrando así un fichaje que ha generado polémica por su pasado albo y por antiguas declaraciones de identificación con Colo Colo.

Así, entre esperanzas que se reactivan, refuerzos que se acercan y otros que se escapan rumbo al archirrival, Colo Colo vive días intensos en este mercado de pases. Un escenario cambiante que confirma que, en Macul, nada está dicho hasta que la pelota empiece a rodar.