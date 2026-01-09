Fue una jornada intensa la que se vivió este viernes 9 de enero en el Estadio Monumental, con varias novedades que marcaron la agenda de Colo Colo de cara a la temporada 2026. Entre definiciones deportivas, despedidas emotivas y nombres que comienzan a sonar en el mercado de fichajes, el Cacique cerró la semana con más de un tema sobre la mesa.

La principal noticia del día fue la publicación oficial del fixture del Campeonato Nacional, que dejó definido el estreno albo. Colo Colo debutará en la primera fecha ante Deportes Limache, rival que se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza tras lo ocurrido en 2025 y que asoma como un inicio exigente para el vigente campeón del fútbol chileno.

En ese mismo contexto, el calendario también dejó marcados con rojo los grandes desafíos del año, como los clásicos frente a Universidad de Chile y Universidad Católica, duelos que nuevamente aparecen como estaciones clave en el camino del ‘Cacique’ rumbo a la defensa del título.

Alexander Oroz deja Colo Colo tras 13 años en el club

Otra de las informaciones que remeció al mundo albo fue la despedida de Alexander Oroz. El delantero, formado en casa, puso fin a una etapa de 13 años en la institución y utilizó sus redes sociales para agradecer al club, a sus compañeros y a los hinchas que lo acompañaron desde sus inicios en Macul.

Alexander Oroz dejó Colo Colo y se despidió con emotivas palabras (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El “Flecha” ya fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Deportes La Serena, donde buscará relanzar su carrera tras temporadas marcadas por lesiones y falta de continuidad. Su salida dejó un sabor agridulce en el Monumental, especialmente por el fuerte vínculo emocional que siempre mostró con Colo Colo.

Un ‘Manya’ podría llegar a Macul

En materia de refuerzos, comenzó a tomar fuerza el nombre de Javier Méndez. El defensor central de Peñarol aparece en carpeta como una alternativa para reforzar la zaga alba, posición que el cuerpo técnico considera prioritaria para afrontar un calendario cargado de competencias.

Javier Méndez comienza a tomar fuerza como posible refuerzo de Colo Colo (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El uruguayo destaca por su experiencia internacional y regularidad en el fútbol charrúa, atributos que lo posicionan como una opción concreta dentro del análisis que realiza la dirigencia junto al área deportiva del club.

Chiquito Romero: la posible gran bomba del mercado albo

Pero la gran bomba del día llegó desde el arco. Sergio “Chiquito” Romero, ex Manchester United y Boca Juniors, fue ofrecido a Colo Colo como posible refuerzo para 2026. El nombre del experimentado arquero argentino generó inmediato impacto, instalando una nueva incógnita en el Monumental sobre quién será el dueño del pórtico albo.

Chiquito Romero asoma como posible refuerzo para Colo Colo (Foto: Getty)

Así, Colo Colo cerró un viernes cargado de noticias, entre certezas, despedidas y rumores que alimentan la expectativa de los hinchas. El mercado recién comienza, pero en Macul ya se mueve el tablero pensando en un 2026 que promete ser intenso desde el primer día.