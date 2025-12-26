Colo Colo ya proyecta la temporada 2026 con especial atención en su última línea, una zona que quedó seriamente debilitada tras las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, además de la incertidumbre que rodea el futuro de Alan Saldivia. En Macul saben que reforzar la defensa no es una opción, sino una necesidad urgente.

En ese escenario, el nombre de Joaquín Sosa ha tomado fuerza en las últimas semanas como posible refuerzo. Sin embargo, desde Argentina surgió una alternativa que hasta ahora había pasado prácticamente desapercibida en el radar chileno y que podría sumarse a la lista de candidatos para llegar al Monumental.

La información fue revelada por el periodista argentino Uriel Iugt, especialista en el mercado de pases, quien señaló que Newell’s Old Boys mostró interés en el defensor Óscar Salomón, actualmente en Platense y cuyo pase pertenece a Boca Juniors. No obstante, el dato que llamó la atención en Chile fue otro: Colo Colo también estaría siguiendo de cerca la situación del zaguero.

Óscar Salomón entraría en los planes de Colo Colo en este mercado de fichajes (Foto: CA Platense)

El posible interés albo por Salomón genera sorpresa, ya que su nombre no había sido vinculado previamente al ‘Cacique’. De confirmarse, se trataría de una apuesta distinta dentro del perfil que busca Blanco y Negro, sumándose a alternativas ya conocidas como Sosa, Bruno Cabrera, Santiago Quirós o el paraguayo Junior Barreto.

Óscar Salomón sería alternativa en Colo Colo

Óscar Camilo Salomón tiene 26 años y viene de vivir el momento más alto de su carrera. Defendiendo los colores de Platense, se consagró campeón del Torneo Apertura 2025, siendo una pieza clave en la estructura defensiva del equipo que dio el gran golpe en el fútbol argentino.

Durante la última temporada, el zaguero disputó 38 partidos oficiales, acumulando más de 3.400 minutos en cancha. Además de su solidez defensiva, aportó un gol y una asistencia, consolidándose como un jugador confiable y regular, características que hoy escasean en la retaguardia alba.

Por ahora, desde Macul no hay confirmaciones oficiales, pero el nombre de Salomón aparece como una nueva carta en un mercado que promete movimientos intensos para Colo Colo. Con la defensa como prioridad absoluta, el Popular analiza opciones dentro y fuera del país para reconstruir una línea que será clave en sus aspiraciones del 2026.

DATOS CLAVE