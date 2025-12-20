Colo Colo está buscando reestructurar su plantel para la temporada 2026 y dejar atrás la complicada temporada actual, año en que no solo no conquistó ningún título, sino que tampoco logró acceder a copas internacionales.

Uno de los puestos a reforzar en Macul es el arco, dado que Fernando De Paul no logró la solvencia que se requiere en el pórtico del ‘Cacique’, razón por la que, al menos, buscarían a alguien para que le haga competencia al ‘Tuto’ en el puesto.

Además, todo indica que Eduardo Villanueva sería enviado a préstamo y, a pesar de que Brayan Cortés no continuará a préstamo en Peñarol ni tampoco se ejecutará su cláusula de compra desde el ‘Manya’, todo indica que su futuro está lejos de Macul y el Puebla de México asoma como su próximo destino.

A la fecha, son cinco los goleros que han sonado para Colo Colo en el presente mercado de fichajes, por lo que acá repasamos esos cinco nombres que han sonado para el pórtico del ‘Popular’.

Los cinco arqueros que han sonado en Colo Colo

El primero en rondar por Macul fue el nombre de Gabriel Arias, quien tras confirmarse que este 2025 sería su último año en Racing de Avellaneda, comenzó a sonar con fuerza como el próximo guardavallas del equipo de Fernando Ortiz. Si bien su nombre sonó durante varios días, con el correr del tiempo esta opción ha ido perdiendo fuerza y el golero vive un futuro algo incierto.

Gabriel Arias fue el primero en sonar como nuevo arquero para Colo Colo (Foto: Jose Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport)

El seleccionado y mundialista peruano en Rusia 2018, Pedro Gallese, también asomó como posible guardameta del Popular para 2026. Sin embargo, aquella opción terminó en algo menos que solo un rumor.

Pedro Gallese sonó pero solo quedó en un rumor. (Photo by Martin Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Otro que sonó anteriormente fue Tomás Ahumada, meta del Audax Italiano de gran temporada en el cuadro de La Florida quien también habría estado en carpeta de Universidad de Chile. Sin embargo, el interés de ambos clubes pareciera haber quedado solo en eso.

Tomás Ahumada fue ofrecido a Colo Colo. El cuadro albo busca portero para 2025, pero su nombre ha ido perdiendo fuerza con el correr de los días (Foto: Photosport)

Uno de los últimos y más llamativos nombres en sumarse al listado es el de Jaime Vargas, joven portero de Deportes Recoleta quien, con su 1.94 metros de altura llama bastante la atención en el medio local. De todos quienes han sonado, sería quien más ventaja correría para llegar a Pedrero.

Jaime Vargas es uno de los grandes proyectos de Recoleta y la Primera B y podría ser el nuevo arquero albo (Foto: Photosport)

Finalmente, el listado lo cierra Esteban Andrada, golero de 34 años de gran experiencia y finalista de Copa Libertadores con Lanús (de Jorge Almirón en 2017) y luego con Boca Juniors en la final con River Plate en Madrid. Hoy, su carta pertenece al Monterrey (donde coincidió con Fernando Ortiz) y se encuentra a préstamo en el Zaragoza de la B de España. El ‘Tano’ sería clave para su llegada y, al menos, el portero ya habría dado el “OK” a falta de una posible negociación entre las partes.

Esteban Andrada suena como nuevo arquero para Colo Colo por expresa petición de Fernando Ortiz (Foto: Getty)

DATOS CLAVE

Cinco son los arqueros que han sonado en Colo Colo: Gabriel Arias, Pedro Gallese, Tomás Ahumada, Jaime Vargas y Esteban Andrada.