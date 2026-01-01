Colo Colo ya empieza a prepararse con todo en lo que es este nuevo inicio de año, en donde los ‘Albos’ esperan tener una buena temporada, la que deje en el pasado su 2025 para el olvido.

Por esto, el ‘Cacique’ espera poder reforzarse de muy buena forma dentro de este mercado de pases y conformar un competitivo plantel para lo que serán sus desafíos a nivel nacional.

En este punto, en la últimas horas el entrenador Fernando Ortiz recibió un letal portazo de mercado en Colo Colo, por uno de los grandes anhelos que tenía para reforzar su plantel.

El portero argentino, Esteban Andrada en los últimos días volvió a ilusionar al hincha ‘Albo’ con una posible llegada al club, tras la petición de Fernando Ortiz, pero esta opción parece caerse por completo, nuevamente.

Andrada era el gran anhelo de Ortiz | Foto: Getty Images

Asi lo informó el periodista Rodrigo Gómez en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que la llegada del hoy portero del Zaragoza de España a Colo Colo está descartado por completo, en la que no será más opción para el club.

“Esteban Andrada descarta Colo Colo. El arquero argentino deberá cumplir su contrato con Real Zaragoza hasta mayo de 2026“, declaró.

De esta forma, Colo Colo recibe un nuevo portazo dentro de este mercado de pases, en la que le dice adiós a este gran anhelo de su entrenador para reforzar a Colo Colo.

En Síntesis