Colo Colo ya comienza a dar vuelta la página del partido ante Junior de Barranquilla y se enfoca en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde deberá enfrentar al temible River Plate de Marcelo “Muñeco” Gallardo y Paulo Díaz.

Los Millonarios vencieron y eliminaron a Talleres de Córdoba de Matías Catalán y Bruno Barticciotto por un marcador de 3 a 1 en el global.

Un dato no menor es que River va invicto en lo que va del certamen continental y cuenta con un plantel plagado de figuras, como son: los tres campeones del mundo (Germán Pezzella, Marcos Acuña y Franco Armani).

El plantel estelar de River Plate le mete miedo al Cacique | FOTO: Daniel Jayo/Getty Images

NICOLÁS PERIC CONFÍA

Pese a eso, Nicolás Peric, ex guardameta chileno y actual panelista de Marca Personal de La Metro FM, entregó su punto de vista de la llave entre el Cacique y el equipo de la Banda Sangre.

“Hay que jugar los partidos. Siento que Almirón ha ido manejando bien al plantel, Almirón no es un tipo que declare en caliente, siempre sensato, no come vidrio, se maneja bien, le sale los planteamientos en la liga chilena bien, tiene un plantel parejo y sabe plantear este tipo de situaciones”, manifestó el campeón con Cobresal y Argentinos Juniors.

“Tiene jugadores que pueden dar una sorpresa a la defensa de River. Creo que Colo Colo tiene jugadores que son interesantes y están pasando un buen momento”,

LAS FECHAS TENTATIVAS PARA EL PARTIDO ENTRE COLO COLO Y RIVER PLATE

Desde Argentina señalaron que el duelo de ida que se disputará en Santiago se realizaría el miércoles 18 de septiembre, mientras que el partido de vuelta se desarrollará el miércoles 25 del mismo mes en Buenos Aires