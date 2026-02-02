Colo Colo comenzó la Liga de Primera 2026 con una derrota que encendió las alarmas en el Monumental. La caída por 3 a 1 ante Deportes Limache en la primera fecha no solo dejó un resultado negativo, sino que también aceleró decisiones internas sobre la conformación del plantel.

Entre los movimientos más discutidos está la elección del reemplazante de Esteban Pavez, decisión que genera expectativa y cierta polémica, dado que el puesto es clave para el funcionamiento del equipo en el mediocampo albo.

En este escenario, la dirigencia del Cacique apostaría por Pablo Ruiz, volante chileno-argentino que milita en el Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS).

Pablo Ruiz posee doble nacionalidad, ya que sus abuelos son chilenos | FOTO: Getty Images

Nicolás Peric pone en duda a Pablo Ruiz en Colo Colo

El exarquero Nicolás Peric se refirió en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta recientemente a Ruiz y cuestionó el riesgo de esta incorporación y el impacto que puede tener.

“Es una locura, una apuesta en un jugador que nadie lo conoce y no ha tenido pasos por la Selección Chilena (…) Colo Colo no está para el ‘por si sale’”, señaló Peric, criticando el riesgo de confiar en un futbolista sin un recorrido probado.

Agregó además que “hasta el momento las apuestas de Colo Colo están siendo malas”.

Con esto, Peric deja en evidencia la preocupación sobre cómo el conjunto Popular está manejando los últimos fichajes, especialmente en un contexto donde la presión por resultados inmediatos ha acelerado decisiones dirigenciales.

