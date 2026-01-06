Colo Colo arrancó el día de ayer de manera oficial la pretemporada, donde los albos buscarán afinar detalles y llegar en un buen pie futbolístico para el inicio de la Liga de Primera 2026 pactado para fines de enero.

De momento, el equipo dirigido por Fernando Ortiz solo cuenta con Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa como refuerzos, además de los regresos de Cristián Zavala y Jeyson Rojas, entre otros jugadores.

Damián Pizarro volvería a Colo Colo. | Foto: Photosport

Fue en el programa ‘El canal de Edson’ donde el comunicador Edson Figueroa, editor de Dale Albo, anticipó con nombre y apellido el jugador que podría ver la luz verde para llegar al Estadio Monumental este miércoles en reunión de directorio de Blanco y Negro.

“Yo no descarto para nada, para nada y creo que va a pasar por el contexto de que no se presentó en los trabajos en Europa, que Damián Pizarro se va a quedar en Colo Colo”, avisó sobre el delantero formado en los pastos de Macul.

Lo cierto es que Damián Pizarro no ha regresado a Europa y se mantiene entrenando en el país, situación que alimenta el rumor de que tendrá un segundo paso por Colo Colo para tratar de relanzar su carrera y valorizarse nuevamente.

