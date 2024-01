El nombre de Arturo Vidal vuelve a sonar en Colo Colo. El King recibió la aprobación de Jorge Almirón, quien reconoció que le gustaría tenerlo en el plantel para la temporada 2024.

Sin embargo, el entrenador del Cacique también apuntó a que este fichaje depende de ByN y las conversaciones con el jugador de la selección chilena. Esto desató un profundo análisis de Rodrigo Goldberg a esta negociación.

El retorno de Vidal a Colo Colo parece más lejano que nunca (Foto: Photospor)

El Polaco expresó que “estas operaciones son viables siempre que los jugadores entiendan dónde están llegando”. Luego hizo la comparación con Universidad de Chile y el riesgo que sufrieron con la contratación de jugadores como Arturo Vidal. Especialmente cuando entre sus filas contaron con integrantes de la Generación Dorada.

“La tentación te lleva a hacer locuras y en la U lo terminó pagando con cifras siderales. Hay que ser responsable”, expresó.

¿Arturo Vidal vuelve a Colo Colo?

Pero el debate no paró ahí ya que se deslizó que Vidal debería decidirse lo más pronto posible para poder realizar su pretemporada de forma correcta. Incluso Claudio Borghi recalcó que es una “inversión enorme” pero que “genera plata de inmediato”.

Sin embargo, Goldberg volvió a tomar la palabra para ser lapidario con el retorno de Arturo Vidal. “No lo quieren. Yo sé de un dirigente de Colo que personalmente no lo quiere. No sé si son varios, pero más de uno no lo quiere”, sentenció.