Este miércoles 21 de enero, Colo Colo disputa su último partido amistoso en el marco de la Serie Río de La Plata, torneo de verano que se desarrolla en Uruguay y donde el Cacique participa por tercer año consecutivo.

El rival de esta jornada es Peñarol, al que vence por 1-0 al cierre del primer tiempo en el Estadio Centenario, con gol de Víctor Felipe Méndez (42′).

Pero los hinchas del cuadro popular no han quedado conformes con lo que han visto en la cancha, específicamente contra dos jugadores que fueron titulares en este duelo.

Los dos más criticados de Colo Colo ante Peñarol

Se trata de los canteranos Francisco Marchant y Leandro Hernández, incluso sus apellidos se convirtieron en tendencia en X (ex Twitter) a la hora del partido en Chile.

Ambos fueron dispuestos como los extremos del Eterno Campeón por el entrenador Fernando Ortiz, pero no pudieron provocar casi ninguna ocasión de peligro.

“Son bien débiles Marchant y Hernández”, “Marchant tiene menos fuerzas en las patas que mi gato”, “Hernández y Marchant, cómo tanto miedo a encarar”, “Marchant no se puede la pelota”, fueron parte de los comentarios que se pudieron leer en aquella red social.

Revisa algunos comentarios a continuación:

En síntesis