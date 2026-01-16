Colo Colo tuvo su estreno en los amistosos oficiales de la temporada 2026 y dejó sensaciones divididas, con momentos prometedores y otros que expusieron ajustes pendientes para Fernando Ortiz en plena etapa de rodaje.

El Cacique igualó 0-0 ante Olimpia en los 90 minutos y se impuso en la definición a penales, en un duelo que le permitió al director técnico Fernando Ortiz sacar conclusiones tanto en lo colectivo como en lo individual.

Sin embargo, el encuentro ante el cuadro paraguayo no solo captó la atención por lo que ocurrió dentro de la cancha. En las tribunas del estadio Luis Franzini de Montevideo hubo una presencia que pasó inadvertida para muchos.

Pablo Guede vio y analizó a Colo Colo en vivo

Y es que uno de los espectadores del compromiso fue Pablo Guede, actual director técnico de Alianza Lima. El entrenador argentino siguió atentamente el desarrollo del partido, tomando nota del funcionamiento albo, de los movimientos tácticos y de las alternativas que utilizó Ortiz ante El Decano.

La presencia de Guede no fue casual. Los Íntimos se medirán este domingo ante el cuadro de Macul en el mismo certamen, por lo que el exentrenador de Palestino y San Lorenzo aprovechó la instancia para observar en vivo a su rival.

Pablo Guede junto a su cuerpo técnico viendo el duelo entre el Cacique y El Decano | FOTO: Redes Sociales

Así, mientras los jugadores albos celebraban la victoria en la tanda de penales, el duelo dejó una postal que no se vio en la transmisión oficial: la de un espectador de lujo que, desde la galería, comenzó a jugar su propio partido pensando en el próximo cruce del torneo.

En síntesis…