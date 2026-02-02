Colo Colo suma un nuevo dolor de cabeza en el mercado de fichajes y esta vez el golpe es directo al puesto de arquero. En un fin de semana clave para la definición de refuerzos, el Cacique vio cómo se le cerraron las tres alternativas que tenía en carpeta, quedándose sin margen de maniobra para incorporar un guardameta del medio local.

El caso más reciente —y quizás el más decidor— es el de Ignacio González, quien fue titular este lunes en Everton en el duelo ante Unión La Calera. La presencia del arquero desde el arranque confirma que los ruleteros cuentan con él como pieza importante, lo que automáticamente lo deja fuera de cualquier opción para arribar a Macul en este mercado.

Ignacio González fue titular en Everton y Colo Colo se despide finalmente de sus últimas tres opciones en el arco. (Foto: Photosport)

Antes, el viernes, Tomás Ahumada también había dado una señal clara. El portero de Audax Italiano fue titular en el empate 0 a 0 frente a Universidad de Chile, sumando minutos oficiales en la Liga de Primera. Aquello terminó por sepultar la ilusión alba, considerando que al jugar por los itálicos ya no puede fichar por otro club chileno en este periodo.

La tercera opción era Sebastián “Zanahoria” Pérez, quien el domingo defendió el arco de Palestino en el empate 1 a 1 frente aÑublense. Al igual que los otros casos, su titularidad ratifica que es parte del proyecto inmediato de su club, descartando cualquier salida hacia Colo Colo en el corto plazo.

Así, en apenas un par de días, el Popular pasó de manejar alternativas concretas a quedarse sin opciones reales en el arco. Ahumada, Pérez y ahora González quedaron descartados, todos sumando minutos como titulares y cerrando definitivamente esa puerta para Blanco y Negro.

El escenario obliga a Colo Colo a replantear su estrategia: mirar al extranjero, apostar por lo que ya tiene en casa o derechamente postergar la llegada de un nuevo arquero. Lo cierto es que el mercado fue claro y contundente: las tres últimas cartas que tenía el Cacique para el arco ya no están disponibles.

DATOS CLAVE

Ignacio González quedó descartado para Colo Colo tras ser titular este lunes con Everton.

Tomás Ahumada y Sebastián Pérez también sumaron minutos oficiales, imposibilitando su fichaje en Macul.