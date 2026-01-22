Colo Colo debe tomar una importante decisión en este mercado de fichajes. ¿Qué pasó? El cuadro albo tiene que determinar cómo procederá ante la inminente transferencia que realizará.

En las últimas horas, trascendió que Lucas Cepeda será nuevo jugador del Elche de España. Ante ello, se instaló una disyuntiva en Blanco y Negro: reemplazar o no al crack de 23 años.

Según detalló Daniel Morón en Radio ADN, la respuesta es positiva. El libro de pases no ha cerrado y el conjunto de Macul está abierto a buscar una nueva estrella para su plantel.

“Nosotros habíamos hablado con la directiva de que estábamos listos con los dos centrales, el lateral y el centrodelantero, a no ser de que hubiera algunas salidas“, comenzó señalando el director deportivo.

Sobre la misma partida del seleccionado nacional, el referente de Colo Colo concluyó agregando: “Hoy hay una salida y seguramente tendremos que buscar a alguien que lo reemplace“.

Colo Colo irá en búsqueda del reemplazante de Lucas Cepeda. (Foto: Javier Torres/Photosport)

La salida que azota a Colo Colo

A su vez, Daniel Morón tuvo palabras para referirse al adiós de Lucas Cepeda. Se bordó una estrella: fue uno de los encargados de gestionar su incorporación desde el puerto de Valparaíso.

“Cuando fuimos a buscarlo a Santiago Wanderers era un jugador promisorio (…) Pensamos que él tenía cualidades que podían llegar a esto, a lo que al final de cuentas encontramos”, cerró.

