Este viernes Colo Colo se mide con Racing de Avellanenda en un partido amistoso en Concepción, donde se presentará con equipo alternativo.

En Colo Colo están listos para enfrentar a Racing de Avellaneda esta tarde en Concepción, partido amistoso internacional en el marco de la fecha FIFA de noviembre, donde el Cacique espera seguir festejando la obtención de la estrella 35.

Pero para este compromiso el entrenador Fernando Ortiz tiene una serie de bajas, debido a los jugadores que se fueron con sus selecciones y también a los lesionados.

En total son 13 los ausentes que tiene el técnico argentino, considerando a cuatro convocados a La Roja: Iván Román, Jonathan Villagra, Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez. A ellos se suma Vozinha que fue a Cabo Verde.

Mientras que en La Roja Sub 20 también se fueron cuatro juveniles: Gabriel Maureira, Alonso Olguín, Paolo Castro y Benjamín Pérez.

Finalmente, están las bajas por lesión, que las lidera Claudio Aquino tras cirugía de apendicitis, Leandro Hernández por un esguince medial en el tobillo izquierdo, Javier Correa por una sobrecarga en la rodilla derecha y Arturo Vidal con una sobrecarga en el tobillo derecho.

Es por esto que el Tano Ortiz esta tarde tendrá que mandar un equipo alternativo a la cancha de Collao, donde una de las sorpresas es el regreso al arco de Fernando De Paul.

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Parte médico de Colo Colo vs. Racing.

¿A qué hora y dónde ver este partido amistoso?

Este partido amistoso entre Colo Colo y Racing se juega este viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas en Concepción y será transmitido en exclusiva por ESPN a través de la plataforma de pago Disney+ con suscripción al plan premium.