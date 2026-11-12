El entrenador Fernando Ortiz alineó el equipo que mañana sería de la partida en el choque contra La Academia en Concepción.

Este jueves Colo Colo tuvo su última práctica previo al partido amistoso de mañana (viernes) contra Racing de Avellaneda, compromiso pactado en medio de la fecha FIFA.

El Cacique que viene de coronarse campeón de la Liga de Primera 2026 con tres fechas de anticipación, tiene varias bajas, principalmente por los jugadores que se fueron las selecciones nacionales: Iván Román, Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Felipe Méndez y Vozinha en Cabo Verde.

A ellos se suman los lesionados Leandro Hernández por un esguince medial en el tobillo izquierdo y Claudio Aquino que se operó de una apendicitis.

Es por esto que el técnico argentino tiene que hacer varios cambios en la formación, más allá que quiera darle minutaje a otros jugadores.

Según la información del periodista Jade Quiñones de ESPN Chile, volverá a la portería el experimentado Fernando De Paul, quien era el titular y capitán de esta temporada hasta que sufrió una grave lesión en abril.

Fernando De Paul volverá a atajar en Colo Colo. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

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Este será el regreso del Tuto al arco del cuadro popular. Otro que podrá sumar minutos es el defensa uruguayo Javier Méndez, que casi no ha jugado este año.

El equipo lo completarán los juveniles Sebastián Vega en el mediocampo y Gedeón Díaz en el ataque.

La probable formación de Colo Colo vs. Racing: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Sebastián Vega, Lautaro Pastrán; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Maximiliano Romero.

¿Cuándo, a qué hora y quién transmite el partido de Colo Colo vs. Racing?

El partido amistoso entre Colo Colo y Racing se juega este viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción. La transmisión será a través de Disney+ en su plan premium.