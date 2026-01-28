Colo Colo se decidió a ir en búsqueda de un arquero para la temporada 2026, donde actualmente Gabriel Maureira, Fernando de Paul y Eduardo Villanueva son los tres porteros que tiene para los tres torneos que disputará.

Varios nombres han sonado en el radar de los albos, como Tomás Ahumada de Audax Italiano, Sebastián ‘Zanahoria’ Pérez de Palestino e incluso Ignacio González, canterano albo quien hoy defiende los colores de Everton de Viña del Mar.

Más allá de los nombres, a Óscar Wirth, histórico ex arquero de los albos, no lo convence ninguno: “Yo creo que, de un tiempo hasta ahora, esta cuestión de los representantes en la elección de jugadores te llena de cachos y nombres que no sé qué tanto aportan”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Ahumada es uno de los candidatos que suena para Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, Wirth cree que, si van a traer a alguien, es para que sea titular de una: “Obviamente que, si traen a un arquero, es para marcar una diferencia. Es para que uno lo pare, sea titular y una inversión”.

En el cierre, revienta a los tres postulantes: “No sé qué han hecho ellos como para estar ahí, sonando en Colo Colo. Se supone que buscan la seguridad para que, si hay un percance, se note la diferencia. Pero hasta el momento es lo que más ha pasado y en todas las líneas”.

Cabe recordar que Colo Colo todavía tiene tiempo para ir por un arquero, pero debe ser chileno y las opciones cada vez se acotan más. Con el inicio del campeonato y si Ahumada, Pérez y González juegan en sus equipos, quedarán automáticamente descartados.

En síntesis

Colo Colo busca un nuevo arquero chileno para competir con Maureira, De Paul y Villanueva.

Los porteros Tomás Ahumada, Sebastián Pérez e Ignacio González figuran en el radar albo.