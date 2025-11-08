Colo Colo comienza a dibujar el bosquejo de su mercado de fichajes. El conjunto albo tendrá que incorporar jugadores para reforzar el plantel e ir en búsqueda de un mejor rendimiento en la siguiente temporada.

Ante ello, la directiva de Blanco y Negro recibió un potente consejo de Óscar Wirth. El retirado portero y campeón con el club en 1979 tiene su candidato para proteger el arco.

¿A quién pidió? En conversación con BOLAVIP Chile, mencionó a Gabriel Arias. Su futuro está en incertidumbre y por ello llamó a contactarlo para cambiar de equipo el año que viene.

“Cuando uno no es la persona que maneja los recursos indudablemente que es difícil, pero en el mercado he escuchado que Gabriel Arias está con intenciones de salir de ahí de Racing Club“, comenzó señalando.

“¿Y sabes qué? Eso no sería una mala alternativa como para que llegue a Colo Colo. Es que con la experiencia que él tiene, puede ser un aporte. Está muy vigente todavía, no dejó de jugar un año”, cerró.

Óscar Wirth propuso el nombre de Gabriel Arias para reforzar a Colo Colo. (Créditos: Getty Images)

El portero que quiere Óscar Wirth para Colo Colo

Durante esta temporada, Gabriel Arias ha disputado un total de 31 encuentros con Racing Club. En dichos compromisos, recibió 27 goles y mantuvo el arco en cero en 14 oportunidades.

Cabe destacar que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025. Por ende, ya puede sentarse a negociar con cualquier elenco en condición de jugador libre. ¿Llegará a Colo Colo?

