Lawrence Vigouroux tuvo su debut en la Selección Chilena en la derrota por 3-0 ante Brasil en el estadio Maracaná. De hecho, Claudio Bravo elogió su desempeño. El exarquero mundialista de España 1982 con la Roja, Óscar Wirth se sumó y analizó el rendimiento del golero y dio un veredicto positivo, eso sí con algo a mejorar.

“Yo creo que hizo cosas que me hacen pensar que sería una buena alternativa para que juegue él en lugar de otro arquero”, analizó el destacado exguardameta del fútbol chileno.

El exfutbolista mencionó lo que debe mejorar el golero del Swansea: “Hay una serie de cosas a corregir, entre ellas no se ve una ascendencia sobre la defensa, que la ordene bien, que la pare de una manera determinada. A lo mejor el primer partido, puede ser”.

De todas formas, Wirth reconoce que el golero afrontó un escenario difícil: “Le tocó resolver en momentos donde la cosa fue bastante compleja. Es medio difícil cuando el equipo contrario está a cada rato encima tuyo. Entonces si tú no tienes un ordenamiento, si tú no paras bien tu defensa, obviamente que te van a entrar por todos lados”.

Óscar Wirth destaca la seguridad que mostró Lawrence Vigouroux

El histórico exarquero da su aprobación y resaltó que mostró seguridad en su cometido: “Se vio bastante seguro en lo que estaba haciendo, eso me gustó. Mal que mal estás jugando con Brasil en el Maracaná”.

Por último destacó la jerarquía que tuvo Brasil con sus jugadores para lograr vencer a Chile con goles en momentos justos del compromiso: “Uno no tiene que dejar de lado que el jugador hábil no necesita 90 minutos para sorprender”.