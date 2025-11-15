La Selección Chilena se desahogó tras vencer 2-0 a Rusia en la fecha FIFA. El combinado nacional aprovechó las falencias rivales y le entregó un alivio a Nicolás Córdova.

En dicho duelo, hubo un jugador que llamó la atención por su seguridad con el balón en los pies: Lawrence Vigouroux. El portero del Swansea City no titubeó con la camiseta de La Roja.

Sin embargo, Óscar Wirth le dejó tarea. En conversación con BOLAVIP Chile, el mundialista en España 1982 lo desafió a ir por más. Tiene que imponer su sello para ser una pieza de garantía.

“El arco es lo que tú haces más lo que tú eres capaz de insertarle al resto de la defensa. Cuando te encuentras con equipos buenos, si no estás bien parado, te desarman y te liquidan, por más que tú seas buen arquero“, comentó.

En dicha línea, el histórico arquero chileno le recomendó mantener los pies sobre y la tierra. “Espero que la enseñanza, digamos, del partido se vaya a reflejar en el próximo partido, que no te creas lo que no eres“, reflexionó.

Lawrence Vigouroux recibió un potente consejo en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

¿Mantendrá la titularidad en la Selección Chilena?

Finalmente, Óscar Wirth le entregó un consejo a Lawrence Vigouroux en caso de mantener la estelaridad en el siguiente partido de La Roja. La selección nacional se medirá ante Perú el martes 18 de noviembre desde las 12:00 horas.

“No hacer cosas que crea que ya solucionó, venga el próximo partido y se agrande. Y vengan todos los problemas que, obviamente, vienen como consecuencia de eso mismo”, cerró.

