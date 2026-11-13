Una duro cruce se está viviendo en el entorno de Colo Colo, donde dos exjugadores del cuadro popular han sacado los trapitos al sol, desempolvando hechos que ocurrieron durante las temporadas 2019 y 2020, donde el Cacique terminó peleando por el descenso.
Todo partió con un recuerdo del delantero argentino Pablo Mouche, quien en conversación con el youtuber Joaco Santos se refirió a una fuerte discusión que tuvo con el canterano Carlo Villanueva, quien estaba haciendo sus primeras armas en el plantel de honor.
El formado en Macul no se quedó atrás y a través de una historia en Instagram le respondió con una verdadera bomba al ex Boca Juniors, señalando su poco compromiso con la etapa deportiva más crítica de Colo Colo.
“Ahora que te gusta hablar, cuenta también por qué no jugabas cuando peleábamos el descenso“, lanzó Villanueva.
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El apoyo que recibió Carlo Villanueva
Pero un tercero se sumó a este conflicto en apoyo al ahora volante de Unión La Calera. Se trata de Martín Rodríguez, quien comentó la historia de Instagram.
“Esooooo me gusta a mí”, escribió el actual puntero del Erzurumspor FK de Turquía, echándole más leña al fuego.
Captura de la historia de Instagram de Carlo Villanueva y el comentario de Martín Rodríguez.
Consignar que Rodríguez no formó parte de este plantel, pero llegó al año siguiente e hizo muy buenas migas con Villanueva.
En síntesis
- Martín Rodríguez apoyó a Carlo Villanueva comentando “Esooooo me gusta a mí”.
- Carlo Villanueva cuestionó a Pablo Mouche por no jugar peleando el descenso.
- Pablo Mouche recordó una discusión con Villanueva ocurrida entre 2019 y 2020.