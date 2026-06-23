El jugador nuevamente usó sus redes para dejar un mensaje que enciende los rumores de un posible regreso a Macul.

El mercado de fichajes siempre abre espacio para la ilusión, y esta vez fue el propio Martín Rodríguez quien encendió la esperanza entre los hinchas de Colo Colo. El delantero de 31 años, recientemente campeón de Segunda División y ya desvinculado del Erzurumspor de Turquía, dejó varios mensajes que apuntan, más que nada, a sus eternas ganas de volver a Macul.

Todo comenzó en su cuenta oficial de TikTok, donde el jugador compartió una publicación que rápidamente se llenó de comentarios de fanáticos albos pidiéndole que vuelva al Estadio Monumental. Lejos de ignorar los mensajes, Rodríguez decidió interactuar con los hinchas.

Martín Rodríguez vuelve a “guiñar el ojo” a Colo Colo. (Photosport)

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue el de un seguidor que le escribió: “Vuelva al Colo mejor”, a lo que el atacante respondió con un entusiasta “Vamos, jajá”. La respuesta fue suficiente para desatar una ola de reacciones en redes sociales.

Los últimos guiños del “Tin” a Colo Colo

Pero eso no fue todo. Otros hinchas también insistieron con el regreso del delantero, escribiéndole simplemente “Vuelve”, a lo que Rodríguez contestó con un directo y sugerente “Voy”.

Pese al entusiasmo generado, lo cierto es que no existen acercamientos formales ni negociaciones en curso entre Colo Colo y el jugador. Sin embargo, los constantes guiños dejan en claro que el club sigue siendo un destino atractivo para el futbolista, pese a lo quebrada que terminó su relación, precisamente, con gran parte de la hinchada alba.

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En lo deportivo, Martín Rodríguez viene de una temporada sólida en Turquía, donde disputó 34 partidos, registrando seis goles y siete asistencias con el Erzurumspor en la campaña 2025-26.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones, pero las señales del jugador ya lograron su objetivo: volver a posicionarse en la órbita de Pedrero, por más imposible que parezca una tercera aventura con la camiseta del Popular.