Esta tarde el Cacique se mide con La Academia en Concepción aprovechando el receso por la fecha FIFA de noviembre.

Este viernes Colo Colo enfrenta a Racing de Avellaneda en el marco de un partido amistoso internacional en medio de la fecha FIFA de noviembre, donde el Cacique seguirá festejando su estrella número 35.

El cuadro popular viene de consagrarse campeón de la Liga de Primera 2026 con tres fechas de anticipación, luego de haber vencido por 2-1 a Ñublense el pasado domingo en Chillán.

Este será el primer compromiso de los dirigidos por Fernando Ortiz después de coronarse en el torneo local, donde exhibirán el trofeo en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

El Estadio Ester Roa alberga el partido amistoso de Colo Colo vs. Racing. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Mientras que el equipo argentino viene de una campaña para el olvido, en que cerró la temporada sin ningún título ni tampoco pudiendo clasificar a copas internacionales.

Para esta ocasión los albos tienen varias bajas, pues debido a la fecha FIFA hay cuatro jugadores en la Selección Chilena: Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa y Felipe Méndez. También está fuera el arquero Vozinha con la Selección de Cabo Verde.

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A estos se suman cuatro lesionados: Claudio Aquino, Leandro Hernández, Javier Correa y Arturo Vidal.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Racing?

El partido de Colo Colo y Racing de Avellaneda se juega este viernes 13 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción.

¿Quién transmite este partido amistoso?

Este partido amistoso será transmitido en exclusiva por ESPN a través de la plataforma de pago Disney+ con suscripción al plan premium.