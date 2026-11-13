Pablo Mouche recuerda cruce con un compañero de Colo Colo: “Le tendría que haber pegado”

El retirado atacante argentino rememoró su roce con Carlo Villanueva en la temporada 2019. Le dijo de todo.

Representar a Colo Colo es sinónimo de pasión y personalidad, lo que bien sabe Pablo Mouche. El recordado atacante argentino reflotó una tensa situación que protagonizó en Macul: una discusión con un compañero.

En octubre de 2019, el retirado delantero se enfrascó en un entrevero con Carlo Villanueva en pleno duelo contra Huachipato y lo rememoró en conversación con el youtuber Joaco Santos.

Tras ser consultado sobre alguna pelea durante su época en el profesionalismo, el habilidoso zurdo apuntó a ese cruce con el canterano albo. No lo trató de la mejor manera.

“Me pasó en Chile con un juvenil, pero ese sí se lo merecía, le tendría que haber pegado (…) Pasó en un entretiempo, que después siguió en el túnel. El pibe era un juvenil que supuestamente era promesa”, indicó.

“Tenía muy buenas condiciones, pero de la cabeza era recontra débil (…) A mí me encantaba como jugador, pero mentalmente no era tan fuerte como para en ese momento jugar”, agregó.

Pablo Mouche se enfrascó en una discusión con Carlo Villanueva en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Pablo Mouche recuerda su cruce en Colo Colo

Sobre la misma línea, el otrora ariete entregó mayores detalles sobre su conflicto. Tuvo que ser separado por el resto del plantel para no llegar a las agresiones físicas con el volante, que actualmente milita en Unión La Calera.

“Hubo un par de pelotas que no me la pasó (…) Intentó hacer la individual y al principio yo hablándole bien, porque no tenía confianza, tenía buena onda, como que me ignoró“, expresó.

Luego, sin tapujo alguno, señaló: “Voy a la segunda, medio como que me hace un gestito y ahí le dije ‘termina el partido y te rompo la cabeza. A vos en el túnel te rompo todo‘”.

Publicidad

Un mensaje para Colo Colo

Finalmente, el trasandino aseguró que ello no lo enorgullece. Con 39 años, su punto de vista ha cambiado, pero aún así le dejó un recado a las nuevas generaciones.

“Yo prefiero mil veces que el jugador que sea juvenil me responda, con respeto obviamente, pero sin gestos ni vender humo. Esas cosas que te manden al frente las odio”, aseveró.

“Es un ejemplo muy negativo, pero lo fui a buscar y nos separaron ahí porque en el túnel estábamos todos mis compañeros. Estaba enfermo, ni me acuerdo si volví al segundo tiempo”, cerró.