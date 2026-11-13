Carlo Villanueva responde y destroza a Pablo Mouche en Colo Colo: “Cuenta por qué no…”

El mediocampista utilizó sus redes sociales para cuestionar las declaraciones del atacante argentino, que recordó una anécdota de 2019.

Colo Colo reflota una antigua polémica, aunque no es protagonizada por figuras que se mantengan vinculadas a la institución de Macul. ¿Qué pasó? Carlo Villanueva no titubeó en contestarle a Pablo Mouche.

Luego de que este último revelara su anécdota del cruce entre ambos, el canterano albo –actualmente en Unión La Calera– le dejó un brutal mensaje a través de redes sociales.

Mediante Instagram, el formado en los pastos del Estadio Monumental no dudó un segundo en dedicarle una historia al retirado delantero. Lo destrozó con una perspicaz sugerencia.

“Ahora que te gusta hablar, cuenta también por qué no jugabas cuando peleábamos el descenso“, indicó el mediocampista de 27 años.

Seguramente, esta respuesta provocará más episodios entre los aludidos. Y es que Carlo Villanueva no lo pensó dos veces y etiquetó la cuenta oficial de Pablo Mouche en la plataforma mencionada.

Carlo Villanueva arremetió contra Pablo Mouche en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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El round que remece a Colo Colo

¿Qué fue lo que pudo haber molestado al forjado en el cuadro popular? Hubo dichos que estuvieron lejos de regirse bajo un tono agradable por parte del zurdo y que pueden ser considerados faltas de respeto.

“Me pasó en Chile con un juvenil, pero ese sí se lo merecía, le tendría que haber pegado (…) Tenía muy buenas condiciones, pero de la cabeza era re contra débil“, aseguró en conversación con Joaco Santos.

La reacción de Carlo Villanueva

Carlo Villanueva fulminó a Pablo Mouche. (Foto: Instagram)