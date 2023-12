Pablo Parra entrega buenas noticias en Colo Colo. El delantero tras sufrir una molestia en la espalda, confesó que está a disposición de Gustavo Quinteros para el partido clave de los Albos ante la Unión Española que se jugará este domingo 3 de diciembre a las 18:00 en el estadio Monumental.

“Estoy entrenando con el equipo normal, me dio una fatiga en la espalda, que esa la traía de México, pero ya está en el olvido. Estoy bien, entrenando con el equipo para ser opción (…) Me hice un bloqueo facetario, así ya está en el olvido”, expresó el futbolista que estuvo ausente del partido del Cacique frente al Audax Italiano en La Florida.

El jugador mostró sus deseos por estar presente en el importante partido para su equipo. “Tengo que estar a disposición del técnico. Estoy entrenando normal con el equipo y esperemos estar”.

Parra además se refirió al escenario en el torneo, que los tiene con 51 puntos, cerca del puntero, Cobresal que suma 53 unidades. “Se puso lindo el Campeonato, quedando dos fechas por disputar donde sabemos que estamos a dos puntos del primero, que puede pasar cualquier cosa. Yo lo dije hace tres, cuatro fechas atrás que no hay que a Colo Colo darlo por vencido, Colo Colo va a pelear hasta el último para lograr el objetivo. Esperemos que se pueda lograr”.

Además aseguró que no están preocupados de lo que suceda en otras canchas. “Nosotros nos preocupamos de nosotros, solamente enfocarnos en ganar nosotros, después ya se verá lo que pueda pasar con otros equipos”.

En ese aspecto, se refirió a la remontada del cuadro Albo que lo posiciona con chances a sólo dos fechas de la finalización de la competencia. “Como dice el dicho, de atrás pica el indio. Va a estar muy lindo lo que queda de Campeonato”.

Pablo Parra está a disposición en Colo Colo para partido ante la Unión Española (Foto: Photosport)

Pablo Parra se olvida del estado de la cancha del Monumental

El estadio Monumental albergó los conciertos de Roger Waters y The Cure, el último este jueves, presentaciones que afectan el buen estado del césped. El extremo asumió que se va a jugar el compromiso en el estadio Monumental ante la Unión Española. Aquello tras los conciertos

“Ya se conversó ese tema de la cancha, ya está decidido, se va a jugar acá en el Monumental, con nuestra gente. Pero no es un pretexto de que podamos ganar. La cancha ahora es lo de menos, porque si no vas a sacar excusas de la cancha estuvo mala, que por eso no se pudo ganar. Tenemos que enfocarnos en jugar y cómo esté la cancha da lo mismo”.

¿Cómo ver el partido de Colo Colo ante la Unión Española por la fecha 29 del Campeonato Nacional?

El partido de Colo Colo ante la Unión Española será televisado por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y vía streaming ONLINE se podrá seguir poa la plataforma Estadio.