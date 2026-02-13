Colo Colo tiene el foco en lo que es su próximo duelo del torneo ante Unión La Calera, pero a la vez también tiene la mirada puesta en el mercado de pases, en donde los ‘Albos’ esperan por un nuevo refuerzo que llegue a nutrir su plantel para el 2026.

Ante esto, el ex futbolista Marcelo Ramírez tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que manifestó su gran descontento por el atraso en Colo Colo de buscar un nuevo refuerzo, en donde siente que es demasiado tarde poder encontrar un jugador en esta etapa del mercado para el ‘Cacique’.

“Todo esto realmente era antes, todo esto era antes, porque ahora salir a buscar un jugador ya no vas a encontrar lo que necesitas, para traer un jugador normal, es mejor darle la oportunidad a un Hernández o un Marchant”, parte señalando Ramírez.

Además, el ‘Rambo’ refruta su enojo con la directiva de Colo Colo por darse cuenta demasiado tarde en que el equipo sigue necesitando por refuerzos, en la que se dejó escapar a importantes opciones que aparecían en el horizonte del ‘Popular’.

Ortiz espera por un refuerzo más, pero Ramírez no quiere ‘rellenos’ | Foto: Photosport

“¿Por qué ahora aparece el dinero y no hace un mes atrás, cuando se podía acceder a jugadores más importantes?”, remarcó.

Finalizando, Ramírez sorprendió a todos en Colo Colo y dejó en claro que si no hay un nombre que verdaderamente pueda marcar diferencias en el actual plantel, es mejor que no traigan a nadie en este mercado y le den la oportunidad a los jóvenes del equipo.

“Hoy ya es tarde, porque ya no hay acceso a jugadores que realmente puedan marcar una diferencia, porque ya están contratados y para sacar a un jugador de la calidad como de los que se fueron como Cepeda, para ir a buscar por rellenar, prefiero a la gente joven, que lo está haciendo bien, esto era antes”, cerró.

En Síntesis