Patricio Yáñez golpea sin piedad a esta figura de Colo Colo que no brilló ante Cobreloa: "Hizo un partido bajísimo, intrascendente"

Colo Colo acumuló ante Cobreloa su tercera derrota seguida en poco más de una semana, tras haber caído frente a Ñublense por el Campeonato Nacional 2024 y Fluminense de Brasil por la Copa Libertadores de América.

El equipo dirigido por Jorge Almirón no se vio bien ante el cuadro loíno en la primera mitad y, si bien en la segunda contó con varias chances para anotar el empate, fue Cobreloa quien finalmente se llevó los tres puntos con un 0-2.

Patricio Yáñez, histórico campeón de la Copa Libertadores con los albos, apuntó a una de las figuras del Cacique que no brilló ante el cuadro nortino: “Colo Colo no se reforzó, Arturo Vidal hizo un partido bajísimo, intrascendente”, dijo.

Vidal fue apuntado como punto bajo por Pato Yáñez. | Foto: Photosport

“Lo que quiero decir es que el mismo plantel no te va alcanzar y lo dijimos varias veces. Finalmente, no trajeron mucho más para reforzar y van a tener que echarle manito”, aseguró el panelista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

En esa línea, Yáñez cree que el Cacique tendrá que contratar a mitad de año si quiere tener chance en el torneo: “Pese a que el presidente de Blanco y Negro diga que no tienen nada, van a tener que traer a un par de jugadores”, sumó.

“Vidal no es el único responsable, todos estuvieron bajos ayer. Bolados no se saca un jugador de encima, lo de él ya es una película repetida. Zavala intentó, pero no pudo hace mucho tampoco”, remató en el cierre.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos ahora tendrán que visitar a Universidad Católica en el Estadio Santa Laura, compromiso que se llevará a cabo el sábado 20 de abril a las 5:30 de la tarde por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2024.