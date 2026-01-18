Colo Colo ya se pone a tono pensando en lo que será la temporada 2026, en donde los ‘Albos’ se preparan para poder llegar de la mejor forma al inicio del torneo nacional, el que parece ser el gran objetivo del equipo de Fernando Ortiz.

Sobre esto, el ex futbolista Patricio Yáñez tomó la palabra en Radio Agricultura y comentó lo que es este nuevo año para el ‘Cacique’, en la que espera por la gran aparición de un jugador para este año: Claudio Aquino.

“Tuvo solo pasajes, el mejor refuerzo es que este chico (Claudio) Aquino recupere el rendimiento que tuvo en Argentina, ese sería un tremendo refuerzo para Colo Colo”, comenzó señalando Yáñez.

Siguiendo en aquello, el ‘Pato’ indicó que el volante argentino el año pasado estuvo muy lejos del rendimiento que lo llevó a brillar en Argentina y espera que para este 2026 pueda sacudirse de su último mal año y pueda tener un buen nivel en Colo Colo.

Yáñez y su ultimátum a Aquino | Foto: Photosport

“El año pasado estuvo bajísimo y que decir el segundo semestre, que fue peor”, remarcó.

Concluyendo, Yáñez ya tomó como referencia lo que fue el primer partido del año de Colo Colo ante Olimpia, en la que vio al jugador argentino con un rendimiento muy bajo, en donde remarca que se le ve muy mosqueado dentro del terreno de juego.

“En el primer tiempo miraba, era como un espectador y se le ve molesto, no sé en verdad”, cerró.

