Colo Colo no se retira del mercado de fichajes. El cuadro de Macul quiere sumar una incorporación más en este período, pero hay una importante incógnita: ¿A qué puesto apuntará?
Ante tal misterio, Patricio Yáñez se manifestó en los micrófonos de Radio Agricultura. Para el comentarista deportivo, no hay muchas dudas de qué tipo de refuerzo debe recalar en el Estadio Monumental.
Bajo su visión, el elenco popular necesita un mediocampista para presionar a una de las figuras del plantel dirigido por Fernando Ortiz. El referente albo habló fuerte y claro.
“La economía de guerra ha traído jugadores que no son todos confiables, son más bien apuestas. Si uno revisa, Colo Colo ha vendido harto y ha sacado hartas lucas en la venta de jugadores”, comentó.
Luego, lanzó: “Yo creo que el esfuerzo lo van a hacer, pero el tema es dónde traes. Yo traería un, si es que hay, un reemplazante de (Claudio) Aquino. Una alternativa o un jugador que venga a superar lo que ha hecho“.
Nuevo refuerzo para Colo Colo
Finalmente, Pato Yáñez explicó con peras y manzanas por qué quiere un futbolista en la posición mencionada. A su entender, ello le entregará mayor competencia y nivel al equipo.
“Ahí Colo Colo tiene un déficit importante, porque no hay ninguno. (Lautaro) Pastrán es más puntero, pero puede jugar de mediapunta. Uno que te arme, uno que te meta un pase“, cerró.
En resumen:
- Crítica a las “apuestas”: “La economía de guerra ha traído jugadores que no son todos confiables… Colo Colo ha vendido harto y ha sacado hartas lucas”, señaló Yáñez, sugiriendo que hay capital para ir por un nombre de peso.
- El puesto clave: Su prioridad es un enganche o mediapunta: “Yo traería un reemplazante de Claudio Aquino. Una alternativa o un jugador que venga a superar lo que ha hecho”.
- Falta de variantes: Yáñez advirtió que hoy no existe un “Plan B” si el argentino no está disponible: “Ahí Colo Colo tiene un déficit importante… Uno que te arme, uno que te meta un pase”.