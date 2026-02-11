Colo Colo no se retira del mercado de fichajes. El cuadro de Macul quiere sumar una incorporación más en este período, pero hay una importante incógnita: ¿A qué puesto apuntará?

Ante tal misterio, Patricio Yáñez se manifestó en los micrófonos de Radio Agricultura. Para el comentarista deportivo, no hay muchas dudas de qué tipo de refuerzo debe recalar en el Estadio Monumental.

Bajo su visión, el elenco popular necesita un mediocampista para presionar a una de las figuras del plantel dirigido por Fernando Ortiz. El referente albo habló fuerte y claro.

“La economía de guerra ha traído jugadores que no son todos confiables, son más bien apuestas. Si uno revisa, Colo Colo ha vendido harto y ha sacado hartas lucas en la venta de jugadores”, comentó.

Luego, lanzó: “Yo creo que el esfuerzo lo van a hacer, pero el tema es dónde traes. Yo traería un, si es que hay, un reemplazante de (Claudio) Aquino. Una alternativa o un jugador que venga a superar lo que ha hecho“.

Patricio Yáñez quiere competencia para Claudio Aquino en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Nuevo refuerzo para Colo Colo

Finalmente, Pato Yáñez explicó con peras y manzanas por qué quiere un futbolista en la posición mencionada. A su entender, ello le entregará mayor competencia y nivel al equipo.

“Ahí Colo Colo tiene un déficit importante, porque no hay ninguno. (Lautaro) Pastrán es más puntero, pero puede jugar de mediapunta. Uno que te arme, uno que te meta un pase“, cerró.

En resumen: