La posible vuelta de Damián Pizarro a Colo Colo sigue generando ruido en el mercado albo, pero desde la dirigencia se encargaron de bajar las revoluciones. En un punto de prensa realizado durante esta jornada, Aníbal Mosa aclaró que el delantero no está ni cerca de ser una incorporación confirmada y que su nombre es solo una alternativa más.

El presidente de Blanco y Negro fue claro al explicar que el club recién ahora puede avanzar en la búsqueda de un nuevo atacante, luego de concretarse la salida de Salomón Rodríguez, quien continuará su carrera en Montevideo City Torque. Según indicó, la prioridad era liberar ese cupo antes de evaluar refuerzos.

“Damián es uno de los tantos nombres que nosotros estamos revisando para suplir la plaza que dejó Salomón”, sostuvo Mosa, remarcando que el proceso recién comienza y que aún no hay decisiones tomadas respecto al reemplazante del delantero uruguayo.

Damian Pizarro no está confirmado como refuerzo en Colo Colo. Mosa asegura que es solo una opción más. (Foto: Photosport)

El mandamás albo también explicó que Colo Colo está trabajando con varias alternativas, las cuales serán analizadas tanto por el gerente deportivo como por el cuerpo técnico, antes de ser presentadas al directorio. La idea, según Mosa, es avanzar lo más rápido posible, pero sin apresurarse.

Respecto a Pizarro, el dirigente fue sincero al señalar que se le considera principalmente por ser un jugador formado en casa, aunque reconoció que sus números recientes no lo respaldan del todo, factor que hoy lo mantiene en igualdad de condiciones con otros nombres que están en carpeta.

De esta manera, el presidente de Blanco y Negro fue categórico en desmentir versiones que daban por cerrado el regreso del atacante: Damián Pizarro no está confirmado y, por ahora, es solo una opción más que Colo Colo evalúa para reforzar su ofensiva de cara a la nueva temporada.

