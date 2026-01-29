Colo Colo mantiene viva la polémica salida de Esteban Pavez. El capitán de la última temporada le dijo adiós al Estadio Monumental y ya está en territorio peruano para representar a Alianza Lima.

Una situación que ha generado una teleserie en Macul: el preparador físico de Arturo Vidal lanzó un duro dardo en su mensaje de despedida. Le deseó lo mejor, pero dejando un mensaje implícito.

¿Qué pasó? Juan Ramírez se desahogó en su Instagram y lo que expresó llamó la atención. Es que sin decirlo directamente, le aseguró que en su nueva casa deportiva encontrará un cuerpo técnico exitoso…

“Esteban querido eres un tipo increíble, trabajador, profesional y comprometido que aquellos que no solamente valoramos 90 minutos“, comenzó señalando en su cuenta oficial.

Luego, el especialista vinculado a Colo Colo agregó: “Sabemos la persona que eres, mucho éxito, Tigre. Vas a un gran club con un entrenador que sí sabe ser ganador (Pablo Guede)”.

La salida de Esteban Pavez desde Colo Colo generó polémica. (Imagen: Instagram)

Colo Colo le dice adiós a Esteban Pavez

A sus 35 años, el jugador en cuestión concluyó su cuarta etapa en el elenco albo. Durante dichos procesos, sumó 368 compromisos, logrando anotar 16 goles y entregar 20 asistencias.

En su paso por Colo Colo, alzó cinco títulos de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopa. Un adiós que aún sigue rondando en el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

