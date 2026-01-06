Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes mientras se prepara para la próxima temporada, en la que el elenco de Fernando Ortiz no contará con competencias internacionales tras no clasificar a la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana.

En ese escenario, la dirigencia busca reforzar la plantilla para mantener un nivel competitivo en la Liga de Primera, especialmente en ofensiva, donde Lucas Cepeda ha sido una de las piezas importantes.

La posible salida del ex Santiago Wanderers hacia Europa abre la puerta a alternativas que puedan aportar jerarquía y experiencia en la banda derecha y entre las opciones que suenan con fuerza aparece un jugador con recorrido internacional. ¿De quién se trata?

Emiliano Rigoni aparece en el radar de Colo Colo

Se trata de Emiliano Rigoni, extremo derecho argentino que, según el medio partidario Dale Albo, suena como posible refuerzo del cuadro de Macul.

De hecho, el periodista Germán García Grova señaló que el jugador, formado en Belgrano de Córdoba, recientemente rechazó una oferta de “El Pirata” y también mantiene interés de clubes como Gremio y Red Bull Bragantino, aunque el Cacique se mantiene atento a su situación.

El argentino de 32 años está libre tras su paso por São Paulo | FOTO: Epsilon/Getty Images

Si se concreta su llegada, Rigoni se convertiría en un refuerzo de jerarquía para la ofensiva alba, capaz de asumir protagonismo en la banda derecha y mantener la competitividad del equipo, aun cuando Colo Colo no dispute torneos internacionales esta temporada.

En síntesis

Lucas Cepeda podría salir rumbo a Europa, y Colo Colo tiene en Emiliano Rigoni al extremo derecho con recorrido internacional que podría reforzar la ofensiva alba.