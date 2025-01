Maximiliano Falcón entrega detalles de cómo se dio su salida de Colo Colo. El Peluca guardó silencio debido a que habían negociaciones que ahora culminaron con su paso al Inter Miami. En la instancia, el zaguero charrúa se disculpó con los hinchas Albos.

“No había dicho nada porque había una negociación de por medio. En lo personal es un sueño (ir al Inter Miami). Me hubiese gustado que hubiera sido de otra manera. la decisión que tomo al no presentarme a la pretemporada sé que fue equivocada, por ahí es lo que quiere escuchar la gente, pedirle disculpas de mi parte”, expresó el futbolista de 27 años en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Peluca explicó por qué no llegó a la pretemporada: “En ese momento que no me presento, fue la manera que pensé personal de que por ahí iba a meter algo más de presión, porque lamentablemente más allá de que había un acuerdo de renovación, uno nunca se espera lo que pasa en el fútbol, porque es muy repentino, muy sorpresivo”.

Falcón recalca que la propuesta era atractiva: “La oferta llega, creo que seduciría a cualquier jugador que no tenga una carrera terminada. Es un crecimiento personal muy importante. Lo tomé de esa manera. La forma en que lo hice no fue lo mejor. Pero nada, en ese momento que presentamos la oferta que había sido muy buena”.

El defensor charrúa se refiere a los montos y expresó que en un inicio había un acuerdo para que se vendiera por tres millones de dólares, quedando un millón y medio para el Cacique: “La directiva me había dicho que por tres millones al 100 me dejaban ir, que la mitad que tiene Colo Colo es un palo y medio y por un millón y medio de dólares me iría sin problema. Eso hablamos en aquel momento (2024), que había conversaciones de renovación y todo”.

“Llegada la oferta, superaba ese millón y medio, me encontré que no me iba a ir por esa plata, que era importante del club y ahí empezó todo el tema de la negociación y terminó en esto”, añadió.

Maximiliano Falcón reela que los Albos pidieron tres millones y medio de dólares para dejarlo partir, una cifra que después bajó a 2,5 millones de la divisa norteamericana. (Foto: Photosport)

También mencionan el monto que exigió el Cacique para dejarlo partir: “A mí me hacen llegar la noticia. Creo que eran tres y millones y medio por el 50 por ciento. Ahí empiezan las negociaciones, no pensé que hubiese sido un número tan alto, con la insistencia de mi lado, ellos empezaron a bajar un poco el precio y de mi lado nos fuimos acercando más. Hasta que llegamos ahora a un muy buen dinero para el club”.

Finalmente esos tres millones y medio que menciona Falcón quedaron en dos millones y medio de la divisa norteamericana que irán al estadio Monumental.