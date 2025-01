Universidad de Chile tuvo su segundo apretón durante este pasado fin de semana, en el que los ‘Azules’ lograron imponerse por 4-1 ante Godoy Cruz en la cuarta región, mejorando lo que fue la imagen a lo que fue su primer duelo del 2025 ante Coquimbo Unido.

A lo que fue este partido, el ex futbolista, Rodrigo Goldberg analizó la victoria del ‘Romántico Viajero’ ante los argentinos, en la que en primera instancia aprovechó el debut de Gonzalo Montes y además, quedó maravillado con el nivel de Fabián Hormazábal.

“Bien Montes, jugó un buen partido, Hormazábal se robó la película, pero Montes me parece que hizo un gran encuentro, con mucha personalidad, le falta todavía entenderse con sus compañeros, todavía hay cosas que debe entender y que los compañeros lo entiendan a él, varias veces descargó de primera y no le entendieron”, comenzó señalando Goldberg.

En el otro lado de la moneda, el ‘Polaco’ quedó bastante preocupado por lo que vio de Lucas Assadi, quien en el cierre del partido tuvo una gran opción para estirar las cifras, pero desaprovechó dicha chance, en la que esta jugada dejó en claro la falta de confianza que tiene el 10 azul.

Assadi no ha podido explotar en la U | Foto: Photosport

“Le cuesta, lamentablemente, es un jugador que a mí me encanta, pero lamentablemente tengo la impresión de que no cree en lo que hace y tiene mucho talento. En la última jugada, él lo definiría con tranquilidad, pero al final ni remató, ni centro, no hizo nada”, declaró.

Finalmente, Goldberg manifiesta en que Lucas Assadi aún está lejos de poder descorcharse a nivel futbolístico y en la que le da el aviso de que si no da el gran salto, se quedará en una eterna promesa.

“Ahí te das cuenta que está en una nebulosa que no logra salir y es lamentable, porque insisto que es un jugador de mucho nivel, con un talento que cuesta encontrar en otro lado, pero si no lo termina de explotar, al final va seguir siendo una promesa no más”, cerró.