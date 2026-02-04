Colo Colo es uno de los pocos equipos que se sigue moviendo en este mercado de fichajes. Habiendo oficializado las llegadas de Joaquín Sosa, Javier Méndez, Matías Fernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán, ahora se les suma otro nombre.

Álvaro Madrid dejaría Everton para ser nuevo refuerzo del Cacique para este 2026. El nacido en Valparaíso llegaría para suplir la vacante que dejó ex capitán de los Albos, Esteban Pavez.

A mitades de 2025, y también a finales de aquel año, el volante estuvo muy cerca de llegar a la UC, ya que fue uno de los nombres en carpeta de la dirigencia cruzada.

De haberse realizado este fichaje, el más contento habría sido Madrid, ya que según informa el periodista de DSports, Bruno Sampieri, confirmó tal cual que “Álvaro Madrid es hincha de Universidad Católica”.

Controversia causaría esta noticia, ya que se le compara con el jugador al que reemplazó, Esteban Pavez, por los dichos con los que fue criticado en 2025. Esto porque en una entrevista el capitán de los Albos en ese entonces, declaró que Universidad Católica es la institución más grande del país.

Álvaro Madrid jugará en Colo Colo

Pese a que aún no es presentado de manera oficial en el club, el mediocampista ya pasó los exámenes médicos. Esto significa que en los próximos días debería de ser oficializado el fichaje.

¿Cuándo puede debutar Madrid en Colo Colo?

Madrid puede debutar en un emocionante encuentro, ya que el Cacique recibirá a Everton en el Estadio Monumental el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas. Por lo que el volante podría iniciar su estadía como Albo frente al club donde fue formado y del que fue capitán.

En síntesis