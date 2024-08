Dante Poli abrió el debate con su análisis sobre Arturo Vidal y Mauricio Isla, respecto al estatus de las figuras de River Plate, club que será rival de Colo Colo en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024.

“No hay ninguno en el currículum, en ese plantel de super estrellas de River Plate, como el que tiene (Mauricio) Isla y (Arturo) Vidal”, opinó el exfutbolista en el programa ESPN F90.

También se refirió a los campeones del mundo que tiene el Millonario, en este caso Franco Armani, Germán Pezzella y Marcos Acuña. “Son versiones distintas, está bien (que hayan sido campeones del mundo), pero fueron campeones del mundo jugando poco”.

Santiago “Tano” Pasman se refirió a las palabras de Poli y evitó entrar en debate en primera instancia. “No voy a entrar en una discusión, no lo he visto jugar últimamente (a Vidal). El primer partido no fue titular, lo que yo me acuerdo”.

Luego destacó a las figuras del equipo que hoy dirige Marcelo Gallardo: “River tiene a (Maximiliano) Meza, (Miguel) Borja. Ayer el Diablito Echeverri jugó los últimos 30 minutos, lo que jugó, no le podían sacar la pelota”.

Uno de los mejores planteles de Sudamérica

Pasman considera que el plantel del Millonario es uno de los más fuertes de este lado del mundo: “Creo que es uno de los mejores planteles me animo a decir de Sudamérica, porque hay jugadores que son cracks en serio. Si bien se han ido muchos jugadores, se han ido Enzo Pérez, (Lucas) Beltrán, Julián Álvarez, (Nicolás) De la Cruz que era un fenómeno, pero también ha comprado muy bien”.

Ya entrando a lo de Poli, aclara su respeto por Colo Colo, pero no muestra dudas en la calidad del plantel de River: “También tiene jugadores que a lo mejor en su momento estuvieron bajos, el equipo en juego ha tocado fondo, pero hoy se vio que hay un equipo que se está reafirmándose, que el hincha de River ayer se fue muy optimista. No hay un menosprecio hacia el plantel de Colo Colo, pero River tiene un plantel extraordinario. No me voy a poner a analizar jugador por jugador”.

River Plate será rival de Colo Colo en cuartos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty)

Por último, dejó claro que está en completo desacuerdo con Dante Poli: “Arturo Vidal ha tenido una trayectoria, es un muy buen jugador, pero no para decir no hay un jugador en River que no esté a la altura o de Vidal o de (Mauricio) Isla”.