Colo Colo quedó afuera de la Copa Libertadores tras empatar sin goles ante Deportivo Pereira en el Estadio Monumental, luego de llegar con la primera chance de avanzar a octavos de final.

Los hinchas del Cacique no aguantaron este nuevo fracaso en el certamen continental y se fueron en picada en las redes sociales contra varios jugadores albos y el entrenador Gustavo Quinteros.

Quinteros no le pudo encontrar la vuelta al partido | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Si hay una voz autorizada para hablar del conjunto Popular y del fútbol chileno es Roberto “Cóndor” Rojas, ex seleccionado nacional, quien en conversación con Bolavip Chile analizó la eliminación alba.

“Yo me pregunto: ¿Por qué no jugó como el segundo tiempo? ¿Por qué entró con tres zagueros?. El entrenador se equivocó en esperar mucho al equipo colombiano, el error fue ahí. En un partido que necesitas ganar no puedes perder 45 minutos con jugadores a un nivel que no tienen el rendimiento de los que entraron en el segundo tiempo, quienes le dieron más velocidad”, remarcó el ex golero chileno.

Además, el reconocido ex portero fue más allá y se la jugó al dar a conocer los puestos a reforzar por la dirigencia de Blanco y Negro. “Falta un goleador en Colo Colo y un 10 que comande el equipo con más tranquilidad. Tiran mucho centro, mucho pelotazo y le faltó poner la pelota más al piso”, finalizó.

Ahora, los pupilos de Quinteros deberán dar vuelta la página y se deberán enfocar en el duelo ante Unión La Calera por los cuartos de final de la Zona Centro-Norte de la Copa Chile.