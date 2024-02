Rod Herrera no está de acuerdo con Jorge Almirón y su equipo alternativo en Colo Colo: “Son puntos que después pueden pesar”

Rodrigo Herrera entrega conceptos tras la caída de Colo Colo por 1-0 ante O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2024. El periodista partió refiriéndose al debut de Guillermo Paiva con la camiseta alba.

“Pobre lo de Paiva. Quizás tuvo colaboración el hecho de que Colo Colo no tuvo mucha la pelota, ni profundizó en el primer tiempo. Pero me parecía un jugador que si el propio Almirón no lo llama a retroceder y a conectarse más con los volantes, se hubiera estacionado más adelante”, comentó el profesional de las comunicaciones en diálogo con Bolavip Chile.

El comunicador piensa que era un compromiso para Damián Pizarro: “No encontré nada destacado que marcar. Me parece que era un partido más para la titularidad de Pizarro, sobre todo pensando que no habían muchos espacios y que había una presión alta de O’Higgins en buena parte del partido”.

Herrera también se refiere a la labor de Lucas Cepeda: “Pensé que tal vez podía ser titular, pero tampoco creo que haya sido un factor muy determinante. Trata de ser profundo, pero este Colo Colo, es un Colo Colo que tiene poco trabajo, inconexo”.

Colo Colo cayó por 1-0 ante O’Higgins en Rancagua (Foto: Photosport)

Rodrigo Herrera no está de acuerdo con el once de Jorge Almirón en Colo Colo ante O’Higgins

El periodista no comparte el equipo alternativo que alineó el estratega de Colo Colo: “A mí no me parece que (Jorge) Almirón haya hecho cambios tan radicales. Por más que estemos en la segunda fecha son puntos que después pueden pesar”.

“Pensando en la Copa Libertadores que es el próximo jueves y que Colo Colo no tenía un ritmo tan importante, entiendo que había jugadores para guardar, tal vez Vidal, Cortés, Palacios, pero habían otros que perfectamente podrían haber jugado”, finalizó el periodista.