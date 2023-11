Rodrigo Herrera analiza el presente de Colo Colo tras su victoria por 2-1 ante Magallanes en Rancagua en compromiso pendiente por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023. Para el periodista, los Albos hoy están en la lucha por la segunda plaza, que significa el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores. En cuanto a lo futbolístico su comentario fue crítico.

“Colo Colo hoy día pelea por el segundo lugar. Más allá de que el partido se puso entretenido en la última media hora, el primer tiempo fue una verguenza. O sea para esto paramos el Campeonato. Se suponía que uno en esta intertemporada, mejoraba aspectos del juego, trataba de darle un funcionamiento colectivo mejor y Colo Colo no llegó el primer tiempo prácticamente ninguna vez al arco”, señala en conversación con Bolavip Chile.

El comunicador no ve tan fácil que los Albos puedan alcanzar a los Acereros en la disputa por una plaza directa en fase de grupos de la máxima competición continental. “Este año no ha sido el mejor equipo del Campeonato. Más allá de que la matemática diga una cosa, no le va a alcanzar para ser campeón en el tramo final. El objetivo es ir por el segundo lugar de la Copa Libertadores y ya está cuesta arriba, porque Huachipato con cuatro puntos no es fácil de cazar”.

Herrera aseguró que la prisión preventiva a Jordhy Thompson, quien fue imputado por femicidio frustrado, repercute en el plantel. “Todo afecta, por algo los grupos son constructos colectivos. Estas cosas no pasan así como así, sobre todo cuando hay un compañero que cae preso. Son cosas que afectan y que tienen que ver también con el manejo que ha tenido el club en el caso”.

El periodista de larga trayectoria asegura que en el Cacique pusieron por el lado lo económico a la hora de abordar el caso de violencia intrafamiliar. “Siempre colocaron por encima del intento de recuperación en un caso que hoy día parece perdido de Thompson, colocaron por encima los intereses económicos, más que la verdadera salud mental, la victima en este caso y todo lo que rodea un caso de VIF. Es muy grave”.

¿Cómo va Colo Colo en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2023?

Los Albos hoy se ubican en el tercer puesto del Torneo con 45 puntos, a cuatro fechas de que finalice la competencia. Huachipato es segundo con 49 unidades y Cobresal lidera con 52.