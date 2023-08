Rodrigo Goldberg sale a defender con capa y espada a Leandro Benegas en Colo Colo: “Si dicen que no juega porque en los entrenamientos anda mal, no lo creo”

Leandro Benegas pasó de ser el gran goleador que quería Gustavo Quinteros en Colo Colo a ser la cuarta opción en ataque. Es más, el Toro ha ido citado y lo han dejado fuera de la nómina final viendo un par de partidos desde la galería. El futbolista llegó desde Independiente y ahora puede volver a jugar en Argentina.

Unión de Santa Fe tiene en carpeta al delantero, quien fue borrado y liquidado por Quinteros. “Difícil que lo dejen ir, incluso con lo que pasó por Lezcano“, dijo Rodrigo Gómez en Cooperativa. Ante ello, Rodrigo Goldberg salió en defensa de Benegas.

El ex gerente deportivo de la U conoció al Toro en el Romántico Viajero y no entiende el por qué Quinteros lo deja fuera. Tampoco cree el rumor de que no lo considera por su estilo “relajado” para tomarse las cosas.

“El tema está en que tú lo quisiste, lo trajiste y ahora no lo hacer jugar. Si alguien dijera que no hace jugar a Benegas porque en los entrenamientos anda mal, porque no se esfuerza, no lo creo“, expresó el Polaco en Cooperativa.

En esa misma línea, Goldberg reafirmó el buen profesional que es Benegas y revela lo que él vio en la U en el día a día cuando estaba en un cargo directivo, mientras que el Toro peleaba por su chance de ser titular.

“A mí, Benegas, con el que tuve la oportunidad de compartir, me parece que se entrega por completo y es todo lo contrario a ser relajado. Es súper profesional, se entrena como nadie y se mata en los entrenamientos“, agregó.

Goldberg atónito por la situación de Benegas reafirmó que “él contagia con su espíritu a todo el mundo. Por ningún lado creería que él no se prepara bien“.