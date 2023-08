Leandro Benegas llegó a Colo Colo por expresa petición de Gustavo Quinteros. Sin embargo, el ex Independiente desde su arribo no ha convencido al estratega santafesino para consolidarse en la titularidad como centrodelantero estelar del equipo.

De hecho, en el empate 2-2 ante Coquimbo Unido fue el tercer delantero del equipo tras el titular Damián Pizarro y el suplente Marcos Bolados. El mendocino estuvo entre los citados, pero no fue elegido para ir al banco de suplentes en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El histórico de la Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, defendió al futbolista de 34 años. “Lezcano ya no le convenció, pero sí está Benegas ¿Por qué sale? ¿Sale porque no hace goles? Si tú sabías que no era goleador. Es como castigo a mi perro porque tocó mal la sinfonía de Mozart, se equivocó en un par de notas, entonces castigo al perro”, aseguró el Polaco en Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

Rodrigo Goldberg sobre el crédito de Damián Pizarro en Colo Colo

Goldberg entrega su visión sobre la apuesta alba por Damián Pizarro. “Sabían que (Benegas) jamás ha sido un goleador, ¿Por qué lo vas a sacar? Es como raro. En una de esas, la reflexión que hace el club es decir ‘ya que tenemos puras medias tazas, apostemos por uno de la casa, porque mal que mal, lo podemos vender, es un buen jugador y banquémonos esto. Creo que va por ahí, de otra forma no me cierra esta lectora”.

Rodrigo Goldberg defiende a Leandro Benegas (Foto: Photosport)

“Lo de Lezcano lo entiendo, pero lo otro creo que va por una cuestión más de apuesta decir juguémonos con este, tiene respaldo. Los hinchas lo van aguantar, no ha hecho goles y no importa, lo siguen aguantando, entonces tiene un crédito que otros no tienen. Es por lo menos mi visión”, finalizó el Polaco.

Colo Colo visitará a la Universidad Católica este miércoles a las 18:00 en el estadio Santa Laura por la final ida de la Zona Centro-Norte de la Copa Chile. Para el encuentro asoma como citado Darío Lezcano, mientras que Leandro Benegas quedaría fuera de los elegidos para el compromiso.