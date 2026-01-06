Colo Colo ha tenido un complicado inicio de pretemporada, en donde solo luce a Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa como refuerzos, mientras que Vicente Pizarro y Alan Saldivia están prácticamente fuera del Estadio Monumental.

Es precisamente el caso del uruguayo el que le genera ruido a Rodrigo Herrera, destacado periodista nacional: “Está pasando algo en Colo Colo y creo que es tendencia. El año pasado hubo un jugador que en un minuto fue capaz de quedarse en otro país para no seguir en el equipo”, dijo en diálogo con Bolavip Chile en referencia a Maximiliano Falcón.

Saldivia partiría al fútbol brasileño. | Foto: Photosport

“Ahora, Alan Saldivia, de manera inexplicable, reitera esta tendencia. Jugadores desesperados por salir de Colo Colo. Yo me pregunto qué pasará en la interna para que en el club más grande de Chile hagan todo lo posible para marcharse”, reflexionó.

En el cierre, manda al frente a Saldivia: “Tuvo una explosión, pero no escribió ni una línea en la historia de Colo Colo y da la impresión que siente que cumplió un ciclo. Si él siente eso, que se vaya, pero viene desde el año pasado que jugó amurrado y terminará saliendo por la ventana”.

De momento, Alan Saldivia entrena junto a Colo Colo en la pretemporada, pero es inminente que el jugador partirá a Vasco da Gama de Brasil y dejará el Cacique de cara a un 2026 donde los albos sólo tendrán desafíos a nivel local.

