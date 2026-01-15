Colo Colo venció por 4-3 en los penales a Olimpia, Montevideo, Uruguay. En su primer encuentro de la pretemporada, el cacique no logró marcar en un muy ajustado partido.

El reconocido periodista deportivo, Rodrigo Herrera en conversación con BOLAVIP CHILE, criticó duramente a los albos a pesar del triunfo en penales. Los dirigidos por Fernando Ortiz no lograron mostrar su mejor versión en su primer amistoso oficial de la pretemporada 2026.

“Vi algo mejor de lo expresado el año pasado. Estamos claros que es un partido de pretemporada, pero por muchos pasajes del partido, fue más de lo mismo del 2025”, declaró el periodista, realizando una comparación a lo que fue el juego del cacique en su centenario.

A pesar de tener una mayor cantidad de tiros a puerta, los albos no lograron anotar de la mano de Javier Correa y Lucas Cepeda.

“Colo Colo con suerte tuvo el balón 15 minutos con tibias llegadas”, cerró Herrera, quien además le pide al hincha que no se ilusione con esta victoria.

Los albos tienen la obligación de luchar para ganar el Campeonato Nacional en 2026. Esto principalmente porque junto con la Copa Chile y la Copa de la Liga serán los únicos torneos que disputarán en este año.

¿Qué viene para Colo Colo?

El cacique enfrentará a Alianza Lima el próximo domingo 18 de enero a las 21:00 horas, para luego medirse ante Peñarol el miércoles 21 de enero a las 21:00 horas por la Serie del Río de La Plata 2026.

