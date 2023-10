El revés de Colo Colo cayendo ante Palestino por un tanto a cero en el Estadio Municipal de La Cisterna en la fecha 26 del Campeonato Nacional, para muchos, pone fin a la pelea de los albos por el bicampeonato.

En esa línea, está el periodista Rodrigo Vera, quien en conversación con Bolavip Chile señaló que de manera inapelable, los de Gustavo Quinteros, deben despedirse de la posibilidad de la estrella número 34.

“Creo que definitivamente, sí se acabó la lucha de Colo Colo por el título. Me parece que no tenía muchas chances de tropezar o perder como lo hicieron con Palestino”, afirmó el comunicador.

El comentarista de Chilevisión apuntó a la poca capacidad de reacción que hubo en el cacique en virtud de lo propuesto por el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. “Palestino fue superior once contra once y con mayor razón once contra diez, fue un justo ganador. Sufrieron con los pelotazos largos, no hubo respuestas“, expresó.

Finalmente, reiteró que se acabó toda chance de seguir peleando. “Los errores fueron gravitantes en el fondo y que Colo Colo estaba jugando con eso, estaban con la última bala puesta en la cabeza, se les disparó el gatillo y se acabó su lucha por el título”, cerró Vera.

Colo Colo quedó de rodillas en La Cisterna (Photosport)

¿Cuántos títulos ha ganado Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros tiene tres títulos en su estadía en el Cacique. La Copa Chile 2021, la Supercopa 2022 y el Campeonato Nacional 2022, completando así la consagración en todos los torneos locales.