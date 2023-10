Toño Prieto apunta sobre el verdadero objetivo que debe tener Colo Colo de aquí a fin de año: "No lograrlo sería un duro golpe"

La caída de Colo Colo ante Palestino por un gol a cero en el Estadio Municipal de La Cisterna, alejó a los albos de la lucha por el título, permitiendo que Cobresal se aleje, lo propio Huachipato y que los propios árabes le den caza en la tabla de posiciones.

Ahora, los albos deben replantear los objetivos, por más que aún, matemáticamente, los dirigidos de Gustavo Quinteros tengan opciones de alcanzar el bicampeonato.

El periodista José Antonio Prieto dialogó con Bolavip Chile y sentenció que la opción de dar la vuelta olímpica ya no corre y que el verdadero objetivo debe cambiar, ahora.

“Todavía falta torneo, yo creo que el objetivo del título para Colo Colo, ya no. El punto es entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ese es su gran objetivo, intentar llegar a eso por todos los medios. Les da un gran plus económico. No llegar a esa fase, ese sí sería un duro golpe para Colo Colo”, manifestó Prieto.

El comentarista de Al Aire Libre en Radio Cooperativa, dio cuenta que hubo momentos en los cuales, marcaron el año de los albos y que fueron en perjuicio de ellos. “Cada detalle te va marcando, por supuesto y este ha sido el año de los detalles en Colo Colo. Pierde la opción de ser bicampeón por la forma en cómo administraron la forma de renovación. Hubo jugadores que no renovaron y otros que no quisieron renovar”, aseveró.

Además, otro importante hito sin duda, también complica la convivencia interna del cacique a la que el comunicador también hizo referencia. “La pichanga de Jordhy Thompson y Damián Pizarro en la recta final del campeonato, obvio que también te juega en contra. Hay muchos detalles“, cerró Prieto.

Los albos lamentando la derrota ante Palestino (Photosport)

¿Cómo queda Colo Colo tras su caída ante Palestino?

Colo Colo sigue en la tercera ubicación con 42 puntos y está a 10 unidades de Cobresal. El cuadro albo está igualado en puntaje con Palestino. Al Cacique le restan 5 partidos por disputar y aún tiene 15 unidades en juego.