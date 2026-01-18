Colo Colo cayó por 3-2 frente a Alianza Lima en su segundo amistoso del torneo Serie del Río de La Plata. Los Albos lucharon gracias a un doblete de Javier Correa, pero la ventaja no les duró demasiado.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el reconocido periodista, Romai Ugarte, fue tajante con el rendimiento del Cacique. “¿Donde está su juego ofensivo?, ¿en su cabeza?. No va a pasar nada con Ortiz”, declaró el informador, dejando como principal responsable al técnico, Fernando Ortiz.

Los Albos no supieron mantener la ventaja de ninguno de sus dos goles, ya que en el empate 1-1, solo 3 minutos después le dieron vuelta el resultado. Y en el 2-2, fueron 2 minutos de igualdad previo al gol de Alan Cantero para sentenciar el encuentro.

“Mosa es el que los trae, el que los contrata. Morón es…, no sé lo que es Morón ahí sentado, eso es Colo Colo”, comentó Ugarte culpando de alguna manera a la dirigencia de los albos de forma categórica.

A pesar de tener diversas llegadas, el Cacique falló principalmente en la defensa, ya que a la hora de los contrataques del conjunto peruano, los albos se vieron altamente frágiles.

Alianza Lima derrotó por 3-2 a Colo Colo

Los Albos deben levantar cabeza para lo que viene a futuro y no caer en lo mismo que en 2025, el cual será recordado para la eternidad como uno de los peores años de su historia como club.

¿Qué viene para Colo Colo?

El próximo encuentro de los comandados porArturo Vidal, para finalizar con la pretemporada, será frente a Peñarol el próximo miércoles 21 de enero a las 21:00 horas. Luego deberán mentalizarse en el inicio del Campeonato Nacional donde visitarán a su verdugo, Deportes Limache el sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

En síntesis