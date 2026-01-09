Colo Colo continúa moviéndose en un mercado de fichajes donde la búsqueda de un centrodelantero se ha transformado en una prioridad ineludible para el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz.

La falta de gol exhibida durante la última temporada ha obligado al Cacique a sondear distintas alternativas para reforzar el eje del ataque, una de las zonas que genera mayor preocupación en la planificación deportiva.

En ese escenario, durante los últimos días comenzaron a circular varios nombres en las carpetas que manejaba el gerente deportivo Daniel Morón, entre ellos el del paraguayo Robert Morales, atacante que durante el último año vistió la camiseta de Toluca.

Robert Morales solo sumó 13 anotaciones en 79 partidos en Toluca | FOTO: Azael Rodriguez/Getty Images

Sin embargo, el mercado volvió a moverse con rapidez y terminó por redefinir el panorama albo.

Robert Morales fue presentado como refuerzo de Pumas UNAM

Mientras el conjunto Popular analizaba posibilidades y escenarios, desde Norteamérica apareció una oferta concreta que aceleró la definición del futuro del delantero guaraní.

Este jueves, Morales fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Pumas de México, cerrando de manera definitiva cualquier opción de arribar al Estadio Monumental en el presente mercado de pases.

De esta forma, el Cacique pierde a uno de los candidatos que figuraban en carpeta para ocupar el puesto de centrodelantero, obligando a la dirigencia a seguir explorando alternativas para reforzar una zona clave del equipo.

¿Quiénes quedan en dicha carpeta? Ante la supuesta negativa de Ortiz a considerar el regreso de Damián Pizarro, por ahora los nombres que asoman son los de Maximiliano Romero y el colombiano Carlos Lucumí.

En síntesis…

Colo Colo pierde una alternativa para reforzar su ataque tras la confirmación de Robert Morales como nuevo jugador de Pumas de México.