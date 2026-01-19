Anoche Colo Colo tuvo su segundo partido amistoso por la Serie Río de La Plata, torneo de verano que se disputa en Uruguay y en el que el Cacique participa por tercer año consecutivo.

En su debut, el cuadro popular había vencido en penales a Olimpia de Paraguay y este domingo sufrió su primera caída, al inclinarse por 3-2 ante Alianza Lima de Perú.

El equipo que dirige Fernando Ortiz sigue dejando muchas dudas a menos de dos semanas de su estreno en la Liga de Primera 2026.

El periodista deportivo Cristián Arcos analizó este último compromiso de los albos con BOLAVIP, donde le bajó el perfil a la relevancia de estos amistosos, pero hizo hincapié en que el esquema del técnico argentino es riesgoso.

“Yo creo que los partidos de pretemporada hay que tomarlos como partidos de pretemporada. Son partidos que para probar y a veces en las pruebas salen cosas buenas, a veces salen cosas malas”, comenzó diciendo.

“Colo Colo empató con Olimpia, le ganó a penales, no le hicieron goles. Hoy día (ayer) le hicieron muchos goles. Probó gente, probó esquemas, probó diseños. Creo que tiene ausencias todavía y eso quedó absolutamente claro”, agregó.

También destacó el trabajo del goleador Javier Correa que convirtió un doblete, nombrando también al último refuerzo, el delantero Maximiliano Romero.

“Correa vuelve a demostrar que es un delantero distinto. Romero debería ser un aporte si no tiene grandes lesiones”, indicó.

Cristián Arcos destaca a Javier Correa en Colo Colo. (Foto: FocoUy/Photosport)

La ácida crítica de Cristián Arcos a Fernando Ortiz

Pero luego vino la crítica espesa al sistema defensivo del Tano Ortiz, que es el gran talón de aquiles de este Colo Colo, según Arcos.

“Y hay que ver cómo se arma defensivamente. Para el esquema y la forma de entender el fútbol de Ortiz, si no tienes solidez defensiva, se desmorona.

Porque hacer dos goles está bien, lo malo es que te hagan tres. Entonces, la solidez defensiva es clave para un esquema como el de Ortiz”, cerró el ‘Tenor Escritor’.

