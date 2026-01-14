El futuro de Damián Pizarro vuelve a instalarse con fuerza en el mercado de pases sudamericano. Esta vez, el foco está puesto en Argentina, luego de que el periodista Germán García Grova revelara que Racing Club realizó consultas formales por el delantero chileno, quien actualmente pertenece a Udinese y busca continuidad tras un complejo proceso de adaptación en Europa.

Según la información entregada por el comunicador trasandino, el atacante de 20 años interesa en Avellaneda como una apuesta a futuro, aunque cualquier avance concreto en la negociación dependería directamente de la eventual salida de Adrián “Rocky” Balboa desde la ‘Academia’. Es decir, por ahora se trata de un escenario en evaluación más que de una gestión cerrada.

Damián Pizarro suena en Racing de Avellaneda.

La situación de Pizarro no es sencilla. Tras su salida de Colo Colo a mediados de 2024 rumbo al fútbol italiano, su presente en Udinese ha estado marcado por la falta de minutos. A préstamo en el Le Havre francés la cosa tampoco mejoró. Esa falta de continuidad es precisamente lo que hoy abre la puerta a una posible salida a préstamo o transferencia.

En ese contexto, el nombre de Colo Colo inevitablemente vuelve a aparecer. Desde su partida, el cuadro popular no ha logrado consolidar un centrodelantero fijo, y en distintos momentos se ha instalado el debate sobre si una eventual vuelta del canterano podría ser una solución para una ofensiva que ha carecido de gol y regularidad.

¿Qué será del futuro de Damián Pizarro?

Desde el entorno del jugador siempre se ha remarcado su identificación con el ‘Cacique’. Formado íntegramente en el Monumental, el ‘Haaland de Macul’ debutó muy joven en el primer equipo y fue considerado durante un tiempo como una de las grandes proyecciones del fútbol chileno, lo que hace que cada rumor sobre su futuro tenga un inevitable vínculo emocional con el hincha albo.

Sin embargo, hasta ahora no hay acuerdo formal entre Colo Colo y Udinese y, de hecho, el propio Aníbal Mosa ha sostenido en más de una oportunidad que el joven ariete es solo una de las tantas opciones que están en la carpeta del elenco popular.

Así, mientras Racing asoma como una posibilidad concreta y el mercado comienza a moverse, el futuro de Damián Pizarro sigue abierto. Entre la necesidad de sumar minutos, las expectativas que aún genera y la sombra permanente de volver a Pedrero, el delantero chileno enfrenta meses clave para reencauzar una carrera que todavía tiene mucho por ofrecer.

DATOS CLAVE